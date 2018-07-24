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Трамвай №20 временно изменит маршрут

Трамвай №20 временно изменит маршрут

Движение трамваев по ул. Клочковской, на участке от спуска Клочковского до пр. Победы, будет запрещено с 9:30 до 16:00 24 и 25 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайного пути и контактной сети по ул. Клочковской.

На этот период трамвай №20 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «пр. Победы» - пр. Победы - ул. Клочковская – разворотный круг «Малая Даниловка».

С 9:30 до 15:00 26 июля будет запрещено движение трамваев по ул. Клочковской, на участке от ул. Новгородской до пр. Победы, поэтому трамвай №20 будет курсировать так:

- часть маршрута трамвая №20: разворотный круг «пр. Победы» - пр. Победы - ул. Клочковская - разворотный круг «Малая Даниловка»;

- часть маршрута трамвая №20: разворотный круг «Южный вокзал» - ул. Евгения Котляра - Новоивановский мост - ул. Клочковская - разворотный круг «ул. Новгородская».

С 9:30 до 15:00 27 июля будет запрещено движение трамваев по ул. Клочковской, на участке от пр. Победы до разворотного круга «Малая Даниловка», поэтому спецподача трамвая №20 до разворотного круга «Малая Даниловка» - снята.

Источник: city.kharkov.ua

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