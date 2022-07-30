Трамвай №20 удлинит путь следования к разворотному кругу «пр. Победы» сроком на два месяца с понедельника, 1 августа

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с окончанием работ по восстановлению контактных и кабельных сетей по ул. Клочковской и пр. Победы.

Трамвай будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Южный вокзал» - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - пер. Лосевский - пер. Пискуновский - Рогатинский въезд - ул. Клочковская - пр. Победы - разворотный круг «пр. Победы».

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/39256

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