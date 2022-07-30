Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:28
Просмотров: 44

Трамвай №20 удлинит путь следования к разворотному кругу «пр. Победы» сроком на два месяца с понедельника, 1 августа

Трамвай №20 удлинит путь следования к разворотному кругу «пр. Победы» сроком на два месяца с понедельника, 1 августа

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с окончанием работ по восстановлению контактных и кабельных сетей по ул. Клочковской и пр. Победы.

Трамвай будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Южный вокзал» - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - пер. Лосевский - пер. Пискуновский - Рогатинский въезд - ул. Клочковская - пр. Победы - разворотный круг «пр. Победы».

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/39256

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ракетный обстрел Харькова около трех часов ночи
Сегодня 07:17    90
В Харькове запустили новый автобусный маршрут
Сегодня 06:43    90
Новий гауляйтер Великого Бурлука боїться з'являтися у громадських місцях
29.07.2022 06:41    123
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.07 орієнтовно
28.07.2022 15:38    226
Харківщина. 28 липня
28.07.2022 09:10    285
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 28 липня 2022 року
28.07.2022 08:34    267
У Харкові пошкоджено близько 110 шкіл
28.07.2022 07:33    212
Два обстрела Харькова за ночь
28.07.2022 07:14    568
Двох заступників мера Вовчанська на Харківщині підозрюють у держзраді
27.07.2022 09:36    342
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 27 липня 2022 року
27.07.2022 08:00    297
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 