Трамваи №23 и 26 временно изменят маршруты движения

Движение трамваев по пр. Московскому, на участке от разворотного круга «Лосево» до разворотного круга «Юго-Восточный», будет запрещено с 9:00 до 15:30 27 декабря.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.

На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:

№23: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - пр. Московский - разворотный круг «Лосево»;

№26: парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ст. м. «Киевская» - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - пр. Московский – разворотный круг «Лосево».

Источник: city.kharkov.ua

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