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Трамвай №26 на два дня изменит маршрут (изменена дата)

Трамвай №26 на два дня изменит маршрут (изменена дата)

Движение трамваев на разворотном кругу «Парк им. Горького» будет запрещено с 9:00 до 17:00 11 и 12 июня.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей. Ранее планировался ремонт на 10-11 июня.

На этот период трамвай №26 будет курсировать так:

- разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - ул. Матюшенко - Журавлевский спуск - ул. Веснина - ул. Мироносицкая – пл. Первого Мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе - Лесопарк.

Источник: city.kharkov.ua

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