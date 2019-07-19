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Трамвай №26 сменит движение на неделю

Трамвай №26 сменит движение на неделю

По данным пресс-службы Харьковского горсовета, трамвай маршрута №26 будет ходить по другому маршруту с 9:00 до 15:00 и с 17:00 до 21:00 ежедневно с 22 по 27 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайных путей по ул. Матюшенко. В это время будет запрещено движение трамваев по ул. Матюшенко, Журавлевскому спуску и ул. Веснина, на участке от ул. Шевченко до ул. Мироносицкой.

На этот период трамвай №26 будет ходить так: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк.

Агентство Телевидения Новости

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