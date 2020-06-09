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Трамвай №26 временно меняет маршрут

Трамвай №26 временно меняет маршрут

Движение трамваев на разворотном кругу «Парк им. Горького» будет запрещено с 9:00 до 17:00 10 и 11 июня. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.

На этот период трамвай №26 будет курсировать так:

- разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - ул. Матюшенко - Журавлевский спуск - ул. Веснина - ул. Мироносицкая – пл. Первого Мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе - Лесопарк.

Агентство Телевидения Новости

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