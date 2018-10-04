Транспорт
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04.10.2018 16:37
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Трамваи №27 и 28 на два дня изменят маршрут

Трамваи №27 и 28 на два дня изменят маршрут

С 9:00 до 16:00 5 и 6 октября ежедневно будет запрещено движение трамваев по ул. Академика Павлова на участке от пер. Салтовского до ул. Героев Труда.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

По информации Департамента инфраструктуры, в районе ст. м. «Академика Павлова» будут  ремонтировать трамвайные пути.

В это время трамваи №27 и 28 будут курсировать так: разворотный круг «Новожаново» - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская  - ул. Молочная – пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - въезд Семиградский - ул. Бестужева - ул. Веринская - ул. Моисеевская - ст. м. «Киевская» - ул. Шевченко - разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

 

в обратном направлении: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» - ул. Шевченко - ст. м. «Киевская» - ул. Моисеевская - ул. Веринская - ул. Бестужева - въезд Семиградский - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдберговская  - ул. Москалевская  -разворотный круг «Новожаново».

 

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