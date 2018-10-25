Трамваи №27 и 28 временно изменят маршруты движения

Движение трамваев по ул. Шевченко и ул. Веринской, на участке от ул. Академика Павлова до Журавлевского гидропарка, будет запрещено с 10:00 до 13:00 26 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с кронированием деревьев.

На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:

№ 27, 28: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

(в обратном направлении): Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - Новожаново.

Источник: city.kharkov.ua

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