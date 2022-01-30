Трамвай №27 завтра временно изменит маршрут

В Харькове в понедельник, 31 января, трамвай №27 временно изменит маршрут движения.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Движение транспорта по ул. Гольдберговской, на участке от ул. Полтавской до пер. Рыбасовского, будет ограничено с 10:00 до 16:00.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводной магистрали в районе жилых домов №96 и 98 по ул. Гольдберговской.Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.Также с 10:00 31 января до завершения работ будет запрещено движение трамваев в направлении разворотного круга «Новожаново» — по пл. Защитников Украины, ул. Молочной и ул. Гольдберговской, на участке от ул. Плехановской до пер. Рыбасовского.

В это время трамвай №27 будет курсировать следующим образом:— разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Московский – пл. Конституции – пл. Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново»;— в обратном направлении трамваи будут курсировать по своему пути следования.Однако в случае необходимости (в зависимости от ремонтных работ на водопроводной магистрали) движение трамваев в сторону разворотного круга «Салтовский» будет запрещено.

В этом случае трамвай №27 будет курсировать так: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Конституции – пр. Московский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский».

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