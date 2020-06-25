Трамвай №3 на день изменит маршрут движения

Движение транспорта по ул. Полтавский Шлях, в районе перекрестка с ул. Евгения Котляра при движении в сторону ул. Конева, будет ограничено с 9:00 до 20:00 25 июня.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводной магистрали.

Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.

Кроме того, в этот же день с 10:00 до 20:00 будет запрещено движение трамваев по ул. Залютинской и ул. Полтавский Шлях, на участке от разворотного круга «Залютино» до ул. Евгения Котляра.

На время ремонтных работ трамвай №3 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Новожаново» - ул. Москалевская - ул. Конева - ул. Полтавский Шлях - ул. ул. Евгения Котляра - разворотный круг «Южный вокзал».

Источник: city.kharkov.ua

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