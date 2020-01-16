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Трамваи №6 и 27 временно изменят маршруты

Трамваи №6 и 27 временно изменят маршруты

Трамваи №6 и 27 изменят маршруты движения вечером в ближайшие несколько дней.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, маршруты трамваев будут изменены с 21:30 16 января до 3:45 17 января и с 21:30 20 января до 3:45 21 января.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой участка трамвайного пути на перекрестке улицы Академика Павлова с улицей Семиградской.

На время работ будет запрещено движение трамваев по ул. Академика Павлова, на участке от ул. Героев Труда до ул. Семиградской при движении в сторону пр. Московского, на Салтовском шоссе и в пер. Салтовском, на участке от пр. Тракторостроителей до ул. Академика Павлова при движении в сторону пр. Московского.

Движение трамваев будет организовано следующим образом:

№6: 602 м/р - Салтовское шоссе - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - ул. Моисеевская - ул. Веринская - ул. Семиградская - ул. Академика Павлова - пр. Московский - пл. Конституции - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;

в обратном направлении: по основному маршруту;

№27: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - ул. Моисеевская - ул. Веринская - ул. Семиградская - ул. Академика Павлова - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - Новожаново;

в обратном направлении: по основному маршруту.

 

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