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Трамвай №8 на два дні змінить шлях прямування
Рух трамваїв по пр. Героїв Сталінграда, на ділянці від розворотного кола «вул. Одеська» до вул. Морозова, та по вул. Морозова, від пр. Героїв Сталінграда до вул. Мухачова, буде заборонений з 9:00 до 16:00 13 та 14 жовтня.
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.
На час ремонту трамвай №8 курсуватиме так: розворотне коло «вул. Мухачова» - вул. Морозова - вул. Плеханівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - пров. Салтівський - Салтівське шосе - розворотне коло «602-й мікрорайон».
Джерело: https://t.me/citykharkivua/16816