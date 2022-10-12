Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:45
Просмотров: 82

Трамвай №8 на два дні змінить шлях прямування

Рух трамваїв по пр. Героїв Сталінграда, на ділянці від розворотного кола «вул. Одеська» до вул. Морозова, та по вул. Морозова, від пр. Героїв Сталінграда до вул. Мухачова, буде заборонений з 9:00 до 16:00 13 та 14 жовтня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

На час ремонту трамвай №8 курсуватиме так: розворотне коло «вул. Мухачова» - вул. Морозова - вул. Плеханівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - пров. Салтівський - Салтівське шосе - розворотне коло «602-й мікрорайон».

Джерело: https://t.me/citykharkivua/16816

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 12 жовтня 2022 року від ДСНС
Сегодня 07:53    43
Олег Синєгубов про ситуацію в області станом на 11 жовтня
11.10.2022 09:52    195
#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 11 жовтня 2022 року
11.10.2022 07:55    159
Харьков. Обстрелы
10.10.2022 09:58    368
Харьковчан призывают экономить электричество
10.10.2022 09:26    193
Коротко про ситуацію на Харківщині станом на 10 жовтня від Олега Синєгубова
10.10.2022 08:55    154
Силы обороны пересекли границу Харьковской и Луганской областей - ISW
10.10.2022 08:12    223
#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 10 жовтня 2022 року від ДСНС
10.10.2022 07:53    152
Так выглядит остановка-укрытие на 602 мкрн
10.10.2022 06:45    408
#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 9 жовтня 2022 року від ДСНС
09.10.2022 07:55    204
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 