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Трамвай изменит маршрут

Трамвай изменит маршрут

Движение трамваев по пр. Героев Сталинграда и ул. Морозова, на участке от разворотного круга "ул. Одесская" до разворотного круга "ул. Мухачова", будет ограничено с 9:00 до 16:00 18 и 19 июня. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано с ремонтом тяговой подстанции.

На этот период движение трамвая №5 будет организовано следующим образом: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский Шлях - пл. Сергиевская - пл. Павловская - пл. Конституции - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Морозова - ул. Мухачова.

Источник: sq.com.ua

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