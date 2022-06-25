Трамваи, троллейбусы и автобусы временно изменят маршруты

Движение трамваев по пр. Героев Сталинграда и ул. Морозов будет восстановлено с воскресенья, 26 июня.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, в связи с этим произойдут следующие изменения в схеме движения трамвайных маршрутов:

№8 будет следовать по основному маршруту: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Героев Харькова - Конный рынок - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская (интервал движения - 10 минут);

№7 будет курсировать так: Южный вокзал - Полтавский Шлях - ул. Конева - ул. Москалевская - Новожаново (интервал движения - 24 минуты);

№6: временно прекратит работу по техническим причинам.

-----

В воскресенье некоторые троллейбусы изменят маршрут движения

Движение троллейбусов по ул. Плиточной, пр. Героев Харькова, на участке от ул. Плиточной до ул. Зубарева, а также по ул.12 Апреля, будет прекращено с 11:00 до 15:00 26 июня.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с выполнением ремонтно-восстановительных работ в системе энергоснабжения троллейбусных линий.

В указанный период изменят путь следования такие маршруты:

№3: ул. Университетская - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда – пр. Александровский - бул. Богдана Хмельницкого;

№7: движение будет приостановлено.

Троллейбусы №45, 46, 52 будут работать по основным маршрутам.

-----

В Харькове вводятся еще два автобусных маршрута

С понедельника, 27 июня, автобусный маршрут №33 возобновит работу, а автобус №76 начнет курсировать.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, автобус №33 будет ходить следующим образом: ст. м. «Научная» - пр. Науки - ул. 23 Августа - ул. Деревянко - Харьковское шоссе - ул. Академика Проскуры - ул. Астрономическая (интервал движения - 36-38 минут, маршрут будет работать только в часы пик).

Автобус №76 будет курсировать так: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - пер. Пискуновский - проезд Рогатинский - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - ул. Тринклера - ул. Маяковского - ул. Мироносицкая - ул. Веснина - ул. Сумская - парк им. Горького (интервал движения – 58-60 мин.).

Источник: https://t.me/citykharkivua

Новости портала «Весь Харьков»