Трамваи возвращаются на Салтовку

Как сообщили в мэрии, с 13 июня в Харькове на маршруты выйдут 2 трамвая:

● №6: разворотный круг «Южный вокзал» - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский шлях - ул. Конева - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пр. Героев Харькова - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - разворотный круг «602-й микрорайон»;

● №8: разворотный круг «Парк машиностроителей» - ул. Плехановская - ул. Молочная - пр. Героев Харькова - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - разворотный круг «602-й микрорайон».

Интервал движения обещают 14 – 16 минут.

Важно, что 2 маршрута – трамвайный и автобусный – отменят:

● с 11 июня - автобус №78 («Пл. Конституции - пр. Победы»);

● с 13 июня - трамвай №14 (разворотный круг «Южный вокзал» - разворотный круг «Парк машиностроителей»).

Источник: https://t.me/hueviykharkov/64244

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