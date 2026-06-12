Трамвай з символікою Національної гвардії України почав їздити вулицями Харкова

У Харкові почав курсувати трамвай з символікою Національної гвардії України.

Про це повідомляє міськрада.

Брендований вагон вийшов на маршрут 11 червня – у день 12-ї річниці створення 3-ї бригади оперативного призначення НГУ «Спартан».

У презентації взяли участь заступник директора Департаменту будівництва та шляхового господарства Володимир Матяс, військовослужбовець бригади «Спартан» Дмитро Булах та представники Національної гвардії.

Брендування вагона здійснили з ініціативи НГУ за підтримки Харківської міськради та БФ «Даруй добро».

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