Транспортный коллапс в ОРДО: в одном из районов прекращены пассажирские перевозки
Почти половина оккупированного Амвросиевского района ОРДО осталась без автобусов. С понедельника перестали ходить автобусы в населенные пункты 5 сельских администраций района и в Донецк. Об єтом сообщают в соцсетях.
По информации Telegram-канали «Сказочный Донбасс», так называемый глава администрации района Игорь Лызов, возить пассажиров прекратило одно из частных предприятий. По его словам, сейчас администрация совместно с «Минтрансом» ищет других перевозчиков.
В самой Амвросиевке желающих работать на этих малолюдных маршрутах не нашлось. Якобы соглашается заключить договор одно из предприятий Горловки, которая находится почти в 90 километрах от Амвросиевки.
Источник: sprotyv.info