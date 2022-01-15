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Транспортный коллапс в ОРДО: в одном из районов прекращены пассажирские перевозки

Транспортный коллапс в ОРДО: в одном из районов прекращены пассажирские перевозки

Почти половина оккупированного Амвросиевского района ОРДО осталась без автобусов. С понедельника перестали ходить автобусы в населенные пункты 5 сельских администраций района и в Донецк. Об єтом сообщают в соцсетях.

По информации Telegram-канали «Сказочный Донбасс», так называемый глава администрации района Игорь Лызов, возить пассажиров прекратило одно из частных предприятий. По его словам, сейчас администрация совместно с «Минтрансом» ищет других перевозчиков.

В самой Амвросиевке желающих работать на этих малолюдных маршрутах не нашлось. Якобы соглашается заключить договор одно из предприятий Горловки, которая находится почти в 90 километрах от Амвросиевки.

Источник: sprotyv.info

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