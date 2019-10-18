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Три простых совета как избежать проблем с зимними шинами

Три простых совета как избежать проблем с зимними шинами

Впереди зимний сезон и обязательная смена летних шин на зимние. В зимние месяцы велика вероятность разных проблем с шинами. Сегодня мы расскажем, как их избежать.

Существует три самых распространенных неполадок с зимними шинами: изменение давления (чаще всего понижается), протектор и повреждение каркаса.

Что нужно, чтобы избежать этих проблем?

1. Измеряйте глубину протектора

Три простых совета как избежать проблем с зимними шинами. Фото №2

Минимальный остаток глубины протектора для зимних шин – 4 мм. Для того, чтобы определить глубину протектора используют глубиномер. Если его нет под рукой – возьмите обычную 5-копеечную монету. В Украине с недавних пор в обороте уже нет таких монет, поэтому если они у вас случайно остались – не выкидывайте, а сохраните.

Поместите 5-копеечную монету в канавку протектора. Если глубина на уровне нижней части буквы «і», то значит пока с шиной все в порядке, и 4 мм ещё есть.

2. Проверяйте шины на механические повреждения

Три простых совета как избежать проблем с зимними шинами. Фото №3

Самое опасное повреждение каркаса шины – вздутия или «грыжи». Дело в том, что «грыжа» может в любой момент взорваться и спровоцировать аварию. Вздутия могут появиться из-за разрыва корда или расслоения в каркасе.

При визуальном осмотре достаточно легко заметить большинство «грыж», но некоторые из них могут быть на внутренней стороне, так что будьте внимательны.

Порезы нарушают целостность каркаса. Даже если вам их заделали и укрепили место пореза, лучше такую шину не использовать.

В свою очередь, трещины могут образоваться из-за плохого хранения шин. В результате – к корду поступит влага и каркас придет в негодность.

3. Регулярно проверяйте давление

Три простых совета как избежать проблем с зимними шинами. Фото №4

Все водители знают, что нужно поддерживать в четко заданных рамках, рекомендованных заводом-изготовителем, давление в шинах. Однако, некоторые ленятся или у них нет времени на это. В результате, давление падает, нарушается управляемость машиной, повышается расход топлива, снижается ресурс шины.

Узнать, какое давление должно быть в шинах вашего «железного коня» можно на боковине водительской двери или крышке бензобака. Можно также заглянуть в руководство по эксплуатации.

Источник: autonews.ua

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Темы: авто

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