Тролейбус №19 не ходитиме чотири дні. На Шатилівській заборонено рух транспорту

Рух тролейбусів по пр. Льва Ландау, на ділянці від пр. Героїв Сталінграда до пр. Московського, буде заборонено з 9:30 до 19:00 з 18 по 21 серпня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано засфальтуванням Комунального шляхопроводу і знеструмленням контактної мережі тролейбуса.

У цей період тролейбус № 19 не курсуватиме.

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Рух транспорту по вул. Шатилівській, на ділянці від вул. Ляпунова до вул. Бакуліна, заборонено до 21 серпня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з проведенням КП «Харківські теплові мережі» земельних робіт.

На цей період об'їзд закритої ділянки здійснюється прилеглими вулицями.

Источник: city.kharkov.ua

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