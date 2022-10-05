Тролейбус №40 знову поїде

Тролейбус №40, який курсує від пр. Перемоги до парку ім. Горького, поновить роботу у середу, 5 жовтня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, маршрут відкривають у зв’язку з закінченням ремонту контактних та кабельних мереж на вул. Сумській і вул. Дерев’янка, а також задля покращення транспортного обслуговування жителів Шевченківського району.

Відзавтра тролейбус курсуватиме так: розворотне коло «Пр. Перемоги» - пр. Перемоги - пр. Людвіга Свободи - вул. Ахсарова - вул. Дерев’янка - вул. Сумська - розворотне коло «Парк ім. Горького».

Джерело: https://t.me/vekha/50215

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