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Тролейбусне депо №3 відзначає 45-річчя

Тролейбусне депо №3 відзначає 45-річчя

КП «Тролейбусне депо №3» 23 серпня виповнюється 45 років з дня заснування.

Як повідомили на підприємстві, урочисте відкриття депо відбулося в 1975 році і було приурочено до Дня визволення Харкова. В експлуатацію депо №3 отримало найсучасніші на той момент тролейбуси радянського виробництва ЗІУ-682, які курсували в східній частині міста. На зміну їм у 1989 році прийшли машини румунського виробництва, а вже в 2011 році напередодні ЄВРО-2012 для Харкова були придбані тролейбуси з низькою підлогою виробництва «ЛАЗ». У цей час депо №3 обслуговувало маршрути практично у всіх районах міста, за винятком Баваріі.

Сьогодні депо експлуатує 83 одиниці рухомого складу. Підприємство здійснює не тільки перевезення пасажирів, але і технічне обслуговування та ремонт тролейбусів. На території депо є великі майданчики для стоянки тролейбусів в нічний та неробочий час, адміністративний корпус, виробничі корпуси, сучасний мийний комплекс.

Як повідомили на підприємстві, сьогодні депо продовжує розвиватися, зокрема вже підписаний договір про постачання в депо 49 одиниць нових тролейбусів марки «Богдан-Моторс».

Нагадаємо, що також місто придбає 50 сучасних тролейбусів з автономним ходом, які дозволять відкрити нові маршрути до віддалених районів, зокрема на ХТЗ, П'ятихатки, «Горизонт» та ін.

Источник: city.kharkov.ua

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