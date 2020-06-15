Троллейбус №2 два дня будет курсировать по другому маршруту. Трамваи №16 и 26 временно изменят маршруты, а 16А - не будет ходить
Движение транспорта по ул. Академика Проскуры, на участке от ул. Продольной до Белгородского шоссе, будет ограничено с 9:00 до 18:00 15 и 16 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части.
Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.
В это же время будет запрещено движение троллейбусов по ул. Академика Проскуры, на участке от ул. Чкалова до разворотного круга «Пр. Жуковского».
Маршрут движения части троллейбусного маршрута №2 изменится следующим образом: разворотный круг «Ул. Рудика» - ул. Лесопарковская - ул. Чкалова - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки - разворотный круг «ст. м. «Научная».
Движение трамваев по ул. Героев Труда и ул. Шевченко, на участке от ул. Академика Павлова до Журавлевского гидропарка, будет запрещено с 15 до 30 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайного переезда в районе остановки «Сосновый бор».
В связи с этим, движение трамваев будет организовано следующим образом:
№16: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Моисеевская (ст. м. «Киевская») - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;
№26: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Матюшенко - Журавлевский спуск - ул. Веснина - ул. Мироносицкая - пл. Первого Мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе – Лесопарк;
№16А - не ходит.
Источник: city.kharkov.ua