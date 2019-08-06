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Троллейбус №27 на четыре дня изменит маршрут

Троллейбус №27 на четыре дня изменит маршрут

Движение транспорта по ул. Холодногорской, на участке от ул. Верхняя Гиевская до ул. Робеспьера, будет ограничено с 9:30 до 17:00 6, 7, 8 и 9 августа.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части ул. Холодногорской.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.

Также с 9:30 до 17:00 6, 7, 8 и 9 августа будет запрещено движение троллейбусов по ул. Холодногорской и ул. Дудинской, на участке от разворотного круга «ул. Новый Быт» до пр. Любови Малой.

Троллейбус №27 будет курсировать так: пр. Дзюбы - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой/ул. Плановая - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - пер. Симферопольский - ул. Конева.

Источник: city.kharkov.ua

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