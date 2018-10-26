Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:25
Просмотров: 52

Троллейбус №3 временно изменит маршрут движения, а №36 - не будет ходить

Троллейбус №3 временно изменит маршрут движения, а №36 - не будет ходить

Движение троллейбусов по пр. Индустриальному, ул. 12 Апреля, бул. Богдана Хмельницкого и пр. Александровскому будет запрещено с 10:00 до 15:00 26 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом тяговой подстанции.

На этот период движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

№3: ул. Университетская - пер. Подольский - ул. Вернадского - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда - ул. Харьковских Дивизий - парк «Зустріч»;

№36: не ходит.

Источник: city.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Хуліган, що годину тероризував сусідів, кидаючи сокиру у вікна, отримав 5 років за ґратами
Сегодня 07:20    15
У харьковчан изменится поставщик электроэнергии
Сегодня 06:53    65
Шахрай, що двічі продав чужу квартиру, постане перед судом
25.10.2018 09:38    100
Харьковчане ведут переговоры с фабрикой по добыче золота в Китае
25.10.2018 08:55    148
В школах не будут проводить углубленные медосмотры
25.10.2018 08:28    168
Харківському університету можуть дати статус національного
25.10.2018 08:00    190
У Харкові відбулось засідання вченої ради Радіоастрономічного інституту (ВІДЕО)
25.10.2018 07:20    112
Харьковчане массово обзаводятся ID-картами
25.10.2018 06:53    444
Трамваи №27 и 28 временно изменят маршруты движения
25.10.2018 06:26    171
«Харьковгаз» заявил о возможных отключениях котельных зимой
24.10.2018 08:44    381
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 