Троллейбус №3 временно изменит маршрут движения, а №36 - не будет ходить

Движение троллейбусов по пр. Индустриальному, ул. 12 Апреля, бул. Богдана Хмельницкого и пр. Александровскому будет запрещено с 10:00 до 15:00 26 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом тяговой подстанции.

На этот период движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

№3: ул. Университетская - пер. Подольский - ул. Вернадского - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда - ул. Харьковских Дивизий - парк «Зустріч»;

№36: не ходит.

Источник: city.kharkov.ua

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