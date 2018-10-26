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Троллейбус №3 временно изменит маршрут движения, а №36 - не будет ходить
Движение троллейбусов по пр. Индустриальному, ул. 12 Апреля, бул. Богдана Хмельницкого и пр. Александровскому будет запрещено с 10:00 до 15:00 26 октября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом тяговой подстанции.
На этот период движение троллейбусов будет организовано следующим образом:
№3: ул. Университетская - пер. Подольский - ул. Вернадского - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда - ул. Харьковских Дивизий - парк «Зустріч»;
№36: не ходит.
Источник: city.kharkov.ua
Темы: троллейбус, харьков
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