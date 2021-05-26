Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:23
Просмотров: 80

Троллейбус №36 на один день поменяет маршрут движения

Троллейбус №36 на один день поменяет маршрут движения

Движение транспорта по ул. Ощепкова, на участке от ул. Танкопия до ул. Рыбалко, будет запрещено с 8:00 до 20:00 27 мая. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением капремонта проезжей части ул. Ощепкова.

Также с 9:00 до 20:00 27 мая будет запрещено движение троллейбусов по ул. Ощепкова, на участке от ул. Танкопия до пр. Московского. Троллейбус №36 будет курсировать так:

- разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля» - ул. Двенадцатого Апреля (в обратном направлении - пр. Индустриальный) - пр. Александровский - бул. Богдана Хмельницкого - перекресток бул. Богдана Хмельницкого/пр. Московский.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 