Троллейбус №36 на один день поменяет маршрут движения

Движение транспорта по ул. Ощепкова, на участке от ул. Танкопия до ул. Рыбалко, будет запрещено с 8:00 до 20:00 27 мая. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением капремонта проезжей части ул. Ощепкова.

Также с 9:00 до 20:00 27 мая будет запрещено движение троллейбусов по ул. Ощепкова, на участке от ул. Танкопия до пр. Московского. Троллейбус №36 будет курсировать так:

- разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля» - ул. Двенадцатого Апреля (в обратном направлении - пр. Индустриальный) - пр. Александровский - бул. Богдана Хмельницкого - перекресток бул. Богдана Хмельницкого/пр. Московский.

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