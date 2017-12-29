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Троллейбусы №13, 20 и 31 временно изменят маршруты движения (после праздников)

Троллейбусы №13, 20 и 31 временно изменят маршруты движения (после праздников)

Движение троллейбусов по пр. Московскому - на участке от ул. Энергетической до пр. Петра Григоренко – будет запрещено ежедневно с 9:30 до 15:00 2 и 3 января.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией контактной сети.

В это время троллейбусы будут курсировать таким образом:

№13: парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский – ст. м. «Армейская» - бул. Богдана Хмельницкого - пр. Александровский - пр. Героев Сталинграда - парк «Зустріч»;

№20: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - 602 м/р;

№31: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская.

4 января с 9:30 до 15:00 будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому - на участке от ул. Полевой до ул. Соича. В связи с этим троллейбус №13 будет курсировать так: парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский – ст. м. «Московский проспект».

Источник: city.kharkov.ua

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