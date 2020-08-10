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Троллейбусы №20 и 31 две недели не будут ходить, а №19 и 35 изменят маршрут

Троллейбусы №20 и 31 две недели не будут ходить, а №19 и 35 изменят маршрут

Движение троллейбусов по пр. Льва Ландау, на участке от пр. Юбилейного до пр. Московского, запрещено с 10 по 22 августа. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией Коммунального путепровода.

На этот период движение троллейбусов будет осуществляться так:

№19: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ст. м. «Московский проспект»;

№35: ст. м. «Академика Барабашова» - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев – разворотный круг «Северная Салтовка»;

№20 и 31: не ходят.

Напомним, с 7 по 22 августа по пр. Льва Ландау осуществляется двустороннее движение транспорта по свободной от выполнения работ проезжей части.

Агентство Телевидения Новости

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