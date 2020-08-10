Троллейбусы №20 и 31 две недели не будут ходить, а №19 и 35 изменят маршрут
Движение троллейбусов по пр. Льва Ландау, на участке от пр. Юбилейного до пр. Московского, запрещено с 10 по 22 августа. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией Коммунального путепровода.
На этот период движение троллейбусов будет осуществляться так:
№19: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ст. м. «Московский проспект»;
№35: ст. м. «Академика Барабашова» - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев – разворотный круг «Северная Салтовка»;
№20 и 31: не ходят.
Напомним, с 7 по 22 августа по пр. Льва Ландау осуществляется двустороннее движение транспорта по свободной от выполнения работ проезжей части.