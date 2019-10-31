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Троллейбусы №7, 45 и 46 возобновляют движение по Московскому проспекту

Троллейбусы №7, 45 и 46 возобновляют движение по Московскому проспекту

Троллейбусы №7, 45 и 46 в полном объеме возобновляют работу своих маршрутов с 5:00 31 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с завершением работ по реконструкции части пр. Московского.

В связи с этим, указанные троллейбусы снова будут ходить по пр. Московскому и бул. Сергея Грицевца, на участке от ул. 12 Апреля до микрорайона «Горизонт», по ул. Плиточной и ул. Шариковой, на участке от пр. Московского до разворотного круга «Восточный», по ул. Роганской, на участке от пр. Московского до разворотного круга «Роганский».

Источник: city.kharkov.ua

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