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Турецкая авиакомпания с августа возобновит полеты из Харькова

Турецкая авиакомпания с августа возобновит полеты из Харькова

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с августа возобновит полеты из Харькова.

Об этом сообщила сотрудница компании Ольга Каплун на своей странице в Facebook.

"Заждались? Встречайте, со 2 августа возвращаемся в небо в Харькове", - написала она.

Напомним, ранее многие авиакомпании приостановили сообщение из-за распространения коронавирусной инфекции в мире.

Как отмечается, что самолеты в Турцию будут курсировать со 2 августа.

«Через некоторое время мы вернулись в небо. В результате нашей кропотливой работы с национальными и международными органами здравоохранения мы возвращаем наших близких, открытия и воспоминания, которые будут накапливаться в результате полетов с более здоровыми и безопасными стандартами», - говорится на сайте авиакомпании.

Также в сообщении указывается, что пассажиры могут вносить неограниченные изменения в билеты, совершенные в период с 21 марта 2020 года по 31 августа 2020 года.

 

Агентство Телевидения Новости

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