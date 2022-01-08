Турецкий стартап TOGG показал свой электромобиль

Основанная в 2018 году турецкая автомобилестроительная компания Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) привезла на выставку CES-2022 в Лас-Вегас концептуальный электромобиль Transition. Новинка создана при участии ателье Pininfarina.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Стильный лифтбек разработан при участии знаменитого итальянского ателье Pininfarina. Автомобиль имеет привлекательный обтекаемый кузов с покатой задней частью и распашными дверями без центральной стойки. Вместо обычных зеркал используются камеры, изображение от которых проецируется на боковые сегменты цифровой приборной панели.

В салоне Togg Transition Concept расположены четыре индивидуальных кресла, а приборная панель имеет несколько информационно-развлекательных экранов, растянутых на всю ширину салона. Кроме того, "физические" кнопки заменили сенсорными со светодиодной подсветкой. Для отделки интерьера используется кожа и алькантара, а снаружи автомобиль богато украшен хромированными элементами декора. Серебристый цвет кузова гармонично сочетается с черными деталями и черной крышей.

Источник: elektrovesti.net

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