Uber запускает бесплатные шаттлы до польской границы

Компания Uber запускает сервис Uber Aid Shuttle со Львова до пограничного перехода Шегини, чтобы помочь местным общинам справиться с нехваткой топлива.

В пределах услуги через приложение Uber пользователи могут бесплатно забронировать до четырех мест в автобусе. Шаттл будет курсировать от Львовского пригородного вокзала к пограничному переходу Шегини и обратно.

"Это временное решение, которое поможет людям легче пережить существующий топливный кризис и комфортно вернуться в Украину", – комментирует представительница Uber Ивона Крук.

Также сервис вызова авто Uber продолжает работать в Киеве, Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Виннице, Черновцах, Хмельницком, Луцке, Ровно и Кременчуге.

Источник: bzh.life

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