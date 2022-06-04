Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:52
Просмотров: 90

Uber запускает бесплатные шаттлы до польской границы

Uber запускает бесплатные шаттлы до польской границы

Компания Uber запускает сервис Uber Aid Shuttle со Львова до пограничного перехода Шегини, чтобы помочь местным общинам справиться с нехваткой топлива.

В пределах услуги через приложение Uber пользователи могут бесплатно забронировать до четырех мест в автобусе. Шаттл будет курсировать от Львовского пригородного вокзала к пограничному переходу Шегини и обратно.

"Это временное решение, которое поможет людям легче пережить существующий топливный кризис и комфортно вернуться в Украину", – комментирует представительница Uber Ивона Крук.

Также сервис вызова авто Uber продолжает работать в Киеве, Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Виннице, Черновцах, Хмельницком, Луцке, Ровно и Кременчуге.

Источник: bzh.life

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Одеській міськраді викрили хабарників, в одного знайшли паспорт рф
Сегодня 08:46    24
Укрзалізниця запускає потяг між Запоріжжям і польським Перемишлем
Сегодня 08:34    42
Заключительным аккордом войны станет трибунал для путина, шойгу и лаврова
Сегодня 08:23    50
10 хороших новин 3 червня
Сегодня 07:46    101
Кабмін витратить на забезпечення країни газом 260 млрд грн. З них 180 – міжнародна допомога
Сегодня 07:23    85
Оперативна інформація станом на 06.00 04.06.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:22    101
У Євросоюзі офіційно скасували мита та збори з українського експорту
Сегодня 07:12    88
Прийняття України до ЄС є нашим моральним обов‘язком – Фон дер Ляйєн
Сегодня 07:03    95
Окупанти крадуть магнітики з холодильників та дивуються можливості подорожувати за кордон
Сегодня 06:52    103
Чергові «перемоги» путіна: 5 доказів, що економіка рф летить у прірву
Сегодня 06:42    136
 