Транспорт
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14.05.2022 17:52
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В 20 містах знов включать камери фіксації порушень ПДР: Харкова в переліку немає

В 20 містах знов включать камери фіксації порушень ПДР: Харкова в переліку немає

Камери автоматичної фіксації з початку війни були вимкнені здебільшого із стратегічною метою. Але в час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху, адже недотримання ПДР також продовжує щодня вбивати наших громадян, написав в Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Перевищення швидкості залишається однією з основних причин ДТП з травмованими та загиблими.

Система автоматичної фіксації вже відмінно себе зарекомендувала та довела свою ефективність до війни. Й наразі готова повернутись до роботи.

З 16 травня на автомобільних дорогах міст Київ, Біла Церква, Вінниця, Кривий Ріг, Суми, Житомир, Хуст, Мукачево, Івано-Франківськ, Полтава, Тернопіль, Хмельницький, Кропивницький, Одеса, Кременчук, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Луцьк, Львів та Київської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської областей запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Наразі запрацюють 128 камер, які розташовані у 20 містах та 10 областях.

Агентство Телевидения Новости

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