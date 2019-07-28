В аэропорту Барселоны бастуют сотрудники: отменены 73 рейса

В аэропорту Барселоны в воскресенье отменили 73 авиарейса из-за забастовки наземного персонала авиакомпании Iberia.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Europa Press.

Забастовка сотрудников аэропорта продолжается второй день. При этом правительство Испании обязал Iberia предоставлять минимальный уровень услуг. В субботу из-за забастовки отменили 62 авиарейса. Кроме того, к ним добавилось еще 32, которые отменили из-за плохой погоды в Барселоне.

Сотрудники авиакомпании требуют улучшения условий труда. Сейчас работникам не удалось договориться с руководством об удовлетворении их требований.

Отметим, международный аэропорт Барселоны - крупнейший аэропорт Каталонии, второй по величине в Испании после мадридского Барахаса.

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