В аэропорту Харькова задерживаются и отменяются рейсы

В международном аэропорту Харькова задерживаются и отменяются рейсы.

Об этом сообщается на онлайн-табло харьковского аэропорта.

Так, согласно информации с табло, отменен авиарейс «Харьков-Киев», который должен был вылететь в 17:35.

Также отменен рейс на Варшаву, который должен был отправиться в 18:00. И в Стамбул самолет из Харькова должен был вылететь в 20:00, однако рейс был отменен.

А также рейс в Вену. Который должен был отправиться в 18:35, задержан до 20:10.

О причинах отмены и задержки рейсов не сообщается, однако отметим, что сегодня вечером, 18 января, на город опустился плотный туман.

Как предупреждает Харьковский Гидрометцентр, сегодня ночью и в первой половине дня 19 января по области и городу ожидается туман, видимость ограничена до 200 - 500 метров.

Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с.

По данным синоптиков, в области температура ночью ожидается 1 - 6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

По городу температура воздуха ночью составит 2 - 4° мороза, днем 1 - 3° тепла.

Агентство Телевидения Новости