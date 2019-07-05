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В аэропорту назвали самые популярные направления месяца

В аэропорту назвали самые популярные направления месяца

За первые два квартала 2019 года пассажиропоток международного аэропорта Харьков вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 552,6 тыс. пассажиров и 2 478 вылетов.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий со ссылкой на данные предприятия.

Так, в прошлом месяце пассажиропоток составил 124,4 тысячи человек, а самыми популярными направлениями стали: Анталия, Киев, Стамбул, Шарм-Эль-Шейх и Вена.⠀

Кроме того, стоит отметить открытие регулярных рейсов в Одессу, Римини, Кутаиси и Париж и старт прямых рейсов в Краков. А так же прохождение аэропортом сертификации, отвечающей европейским стандартам.⠀

Также пользуются спросом рейсы в Салоники (Греция), Батуми (Грузия), Бейрут (Ливан) и Тиват (Черногория).

Агентство Телевидения Новости

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