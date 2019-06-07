В Австралии запустили первое в мире беспилотное метро

В австралийском городе Сидней открыли первую в истории ветку метрополитена, поездами на которой управляет искусственный интеллект.

Строительство линии продолжалось с 2016 по 2018 год, через нее проходят 13 станций. Всего по ней курсируют 22 беспилотных состава французской фирмы Alstom Metropolis, которая по контракту будет обслуживать их 15 лет. Каждый поезд состоит из шести трехдверных двусторонних вагонов и вмещает в себя чуть больше тысячи человек. Интервал в часы пик между прибытием робопоездов составляет всего 4 минуты.

Удивительно, но эта ультрасовременная ветка стала вообще первой линией метро в истории Австралии. До сих пор ни в Сиднее, ни в Мельбурне не было метрополитена, а лишь несколько тоннельных станций для наземного общественного транспорта. По плану сиднейских властей, к 2024 году под городом построят еще одну ветку, и тогда общая протяжность подземной железнодорожной линии составит 66 километров и 31 станцию. Сейчас ее длина – 36 километров.

Сидней является самым крупным городом Австралии, а его население составляет почти 5 миллионов человек. Мегаполис разделен заливами Ботани и Порт-Джексон. Эти районы города соединены наземными железнодорожными линиями и маршрутами паромов. Метро заметно ускорит и упростит пассажирское сообщение между разделенными частями города.

Источник: hdfashion.tv

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