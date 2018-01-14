В автомобильных салонах появилась Tesla 3

Цена автомобиля стартует от 35 000 долларов

Tesla 3 наконец-то появилась в автосалонах. Теперь потенциальные покупатели смогут лично осмотреть машину и даже посидеть внутри.

Электрическая 5-местная машина является первой моделью компании Илона Маска, ориентированной на массового потребителя. Стартовая цена - 35 000 долларов. На одной зарядке Тесла 3 сможет проехать около 350 километров. Впервые модель представили еще в 2016-м, однако массовое производство постоянно откладывали.

Люди смогут ближе познакомиться с Model 3 в магазинах Tesla, побольше узнать об особенностях и оборудовании электромобиля, хотя, как указано в пресс-релизе, тест-драйв пока не проводится - это станет возможным чуть позже.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»