В ближайшие дни в харьковском метро начнут устанавливать турникеты для E-ticket

Турникеты и терминалы системы единого электронного билета «E-ticket» начнут устанавливать в Харьковском метрополитене в ближайшее время.

Об этом сегодня, 10 января, в программе «Тема дня» на телеканале «ОТБ» сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.



Он напомнил, что в метро система «E-ticket» начнет работу уже в следующем месяце. К этому времени в каждом из 49 вестибюлей Харьковского метрополитена будут установлены по два турникета.



«Возможность оплачивать проезд новыми карточками появится с 1 февраля. Также в вестибюлях установят 49 терминалов для их приобретения и пополнения с функцией размена денег всех номиналов. Еще 25 терминалов будут работать только на продажу карточек», - сообщил Сергей Дульфан.



По его словам, количество новых турникетов постепенно будет увеличиваться, а старых - сокращаться.



«Какое-то время старые карточки будут использоваться параллельно с новыми. То есть харьковчане, которые имеют на действующих проездных какие-то деньги, успеют их потратить. Их уже нельзя будет пополнять, но мы дадим возможность использовать все средства, что на них есть», - отметил директор департамента.

Источник: www.city.kharkov.ua

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