В "Борисполе" озвучили статистику краж багажа за 2019 год

Чтобы получить компенсацию, необходимо подать письменное обращение и направить претензию в авиакомпанию

В текущем году посетители Международного аэропорта "Борисполь" 139 раз обращались на горячую линию и в другие службы по поводу краж из багажа. Об этом представители "Борисполя" сообщили на официальной странице в Facebook.

"46 из 107 сообщений — это обращения, где конечным пунктом прибытия является аэропорт Борисполь, в котором багаж обслуживался наименьший промежуток времени, пассажиры получали его в зале прилета очень быстро, и соответствующая проверка показала, что во всех случаях багаж уже прибывал из аэропорта отправления с явным доступом к нему", — говорится в сообщении представителей воздушных ворот.

Более сотни случаев, по выводам специалистов, произошли не в украинском аэропорту.

Еще по нескольким обращениям компания обнаружила 14 людей, имевших несанкционированный доступ к пассажирскому багажу. Этих сотрудников предприятия уволили, дело дошло к правоохранителям. Также сообщается, то пять владельцев украденных вещей получили их обратно.

Кроме краж также нередки случае утери вещей. Десяти пассажирам вернули вещи, которые они забыли на территории аэропорта.

Для официального фиксирования кражи или повреждения багажа пассажирам в зоне прилета необходимо сразу обратиться в офис Lost & Found, необходимо письменное обращение, также нужно отправлять претензии в компанию-перевозчика. В других случаях компенсация не предусмотрена, если вещи так и не найдут.

Источник: ubr.ua

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