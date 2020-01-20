В Бориспольском аэропорту с рейса сняли пьяного пассажира, который три года копил деньги на путевку в Египет

В аэропорту "Борисполь" сотрудники авиакомпании сняли с рейса в Шарм-эль-Шейх жителя Киевской области, который находился в состоянии алкогольного поьянения и неадекватно себя вел.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"То ли на радостях от начала долгожданной поездки, то ли из-за страха перед авиаперелетом, наш соотечественник успел хорошенько выпить в одном из заведений питания в терминале аэропорта. За неадекватное поведение работники авиакомпании-перевозчика сняли гражданина с борта", - говорится в сообщении ГПСУ.

Когда мужчина прибыл к пограничникам и понял, что он уже никуда не летит, а его семья остались на борту самолета, начал нецензурно ругаться, бросаться паспортом и перечить законным требованиям пограничников, которые в том числе пытались его успокоить.

Агрессивный пассажир сообщил пограничникам, что собирал деньги на эти путевки три года, а его "просто так сняли".

После неудачных попыток усмирить горе-туриста, пограничники были вынуждены задержать гражданина и привлечь к административной ответственности.

«Теперь вместо солнечного Египта мужчине придется ехать в суд», - резюмировали в пресс-службе пограничников.





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