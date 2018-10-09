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В Британии появился автобус, который очищает воздух

В Британии появился автобус, который очищает воздух

Уникальный автобус может очищать воздух на высоте 10 метров.

На улицах Саутгемптона, который считается наиболее загрязненным в Великобритании городом, появился автобус, очищающий воздух.Автобус тестирует британская транспортная компания Go-Ahead.

Транспортное средство оборудуют специальным фильтром, который очищает воздух во время движения, "перерабатывая" загрязненное и выделяя чистое. По словам исполнительного директора Go-Ahead Дэвида Брауна, этот автобус может очистить воздух на высоте до 10 метров.

Источник: telegraf.com.ua

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