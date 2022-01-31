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В центре Харькова демонтируют башенный кран
В центре Харькова демонтируют башенный кран. Так, движение транспорта по ул. Чернышевской на участке от ул. Жен-Мироносиц до ул. Гиршмана будет запрещено с 10:00 до 12:00 в понедельник, 31 января.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по демонтажу башенного крана в районе дома №21 по ул. Чернышевской.
Объезд закрытого участка будет организован по улицам Жен-Мироносиц, Мироносицкой, Сумской и другим.
Источник: sq.com.ua
Автор: Алина Дыхман
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