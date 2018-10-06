Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:16
Просмотров: 62

В центре Харькова прокладывают новую дорогу: ФОТО-ФАКТ

В центре Харькова прокладывают новую дорогу: ФОТО-ФАКТ

В центре Харькова, возле оперного театра, продолжается строительство дороги, которая соединит улицы Рымарскую и Клочковскую, а также паркинга.

Напомним, длина дороги, которая соединит ул. Рымарскую с ул. Клочковской, составит около 500 м, ширина - 7,5 м. Дорогу в начале планируется расширить: выровнять участок сразу за пересечением с ул. Рымарской в сторону сада Шевченко. По обеим сторонам новой дороги будут проходить тротуары.

Все строительные работы планируют завершить этой осенью.

В центре Харькова прокладывают новую дорогу: ФОТО-ФАКТ

В центре Харькова прокладывают новую дорогу: ФОТО-ФАКТ

В центре Харькова прокладывают новую дорогу: ФОТО-ФАКТ

В центре Харькова прокладывают новую дорогу: ФОТО-ФАКТ

Источник: sq.com.ua

Фото - Iluhis Pshenichny

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В харьковском метро - новшество
Сегодня 08:31    162
Які райони області лідирують за кількістю укладених декларацій з лікарем
Сегодня 07:47    66
“Беда нас объединила”. В Харькове встретились члены семей погибших участников АТО и ООС (ФОТО)
Сегодня 07:15    78
Горсовет соберется на сессию
Сегодня 06:45    86
По улицам Чернышевской и Шевченко ограничено движение транспорта
Сегодня 06:09    94
Участник национального телешоу «Звезды в опере» впервые выступит в Харькове с сольным концертом
05.10.2018 13:04    146
Харківський окружний адміністративний суд скасував рішення мерії щодо відлову безпритульних котів (ВІДЕО)
05.10.2018 08:39    133
Сегодня в Харькове - встреча двух министров
05.10.2018 08:10    272
Северский Донец, с.Коропово,Змиёвский район с высоты (ВИДЕО
05.10.2018 07:40    233
В области пропала школьница: объявлен розыск
05.10.2018 07:11    243
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 