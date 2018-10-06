Сегодня 09:16
Просмотров: 62
В центре Харькова прокладывают новую дорогу: ФОТО-ФАКТ
В центре Харькова, возле оперного театра, продолжается строительство дороги, которая соединит улицы Рымарскую и Клочковскую, а также паркинга.
Напомним, длина дороги, которая соединит ул. Рымарскую с ул. Клочковской, составит около 500 м, ширина - 7,5 м. Дорогу в начале планируется расширить: выровнять участок сразу за пересечением с ул. Рымарской в сторону сада Шевченко. По обеим сторонам новой дороги будут проходить тротуары.
Все строительные работы планируют завершить этой осенью.
Источник: sq.com.ua
Фото - Iluhis Pshenichny
Загрузка...