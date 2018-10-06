В центре Харькова прокладывают новую дорогу: ФОТО-ФАКТ

В центре Харькова, возле оперного театра, продолжается строительство дороги, которая соединит улицы Рымарскую и Клочковскую, а также паркинга.

Напомним, длина дороги, которая соединит ул. Рымарскую с ул. Клочковской, составит около 500 м, ширина - 7,5 м. Дорогу в начале планируется расширить: выровнять участок сразу за пересечением с ул. Рымарской в сторону сада Шевченко. По обеим сторонам новой дороги будут проходить тротуары.

Все строительные работы планируют завершить этой осенью.

Источник: sq.com.ua

Фото - Iluhis Pshenichny

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