В центре Харькова возобновляется движение трамваев двух маршрутов

Движение трамваев №5 и 6 по пл. Павловской, пл. Конституции и пр. Московскому, на участке от ул. Университетской до пл. Защитников Украины, будет возобновлено с 5:00 15 июня.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с завершением работ по реконструкции трамвайных путей на участке пр. Московского от пер. Короленко до Харьковской набережной.

С этого момента трамваи будут ходить следующим образом:

№5 (с 5:45 до 18:00) ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - пл. Конституции - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;

(с 18:00 до 22:30): ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Морозова (парк Машиностроителей) - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

№6: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Морозова (парк Машиностроителей) - пр. Московский - пл. Конституции - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;

(в обратном направлении): Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский Шлях - пл. Сергиевская - пл. Павловская - пл. Конституции - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - 602 м/р.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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