В центре Харькова временно перекроют улицу

С 7:00 до 18:00 29 марта будет запрещено движение транспорта по ул. Скрипника, на участке от ул. Пушкинской до ул. Чернышевской.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского горсовета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с проведением мероприятий в Центре культуры Киевского района.

Объезжать закрытый участок транспорт будет по прилегающим улицам - Пушкинской, Жен-Мироносиц, Сумской.

Также движение на этом участке будет запрещено с 18:00 31 марта до 18:00 1 апреля.

Агентство Телевидения Новости