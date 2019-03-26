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В центре Харькова временно перекроют улицу
С 7:00 до 18:00 29 марта будет запрещено движение транспорта по ул. Скрипника, на участке от ул. Пушкинской до ул. Чернышевской.
Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского горсовета.
По данным Департамента инфраструктуры, это связано с проведением мероприятий в Центре культуры Киевского района.
Объезжать закрытый участок транспорт будет по прилегающим улицам - Пушкинской, Жен-Мироносиц, Сумской.
Также движение на этом участке будет запрещено с 18:00 31 марта до 18:00 1 апреля.
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