В Чугуєві можуть перекрити центр міста для приватного транспорту

Про перекриття центру Чугуєва для руху приватних автівок повідомила голова міста Галина Мінаєва.

Ніч та ранок були відносно спокійними для нашої громади, особливо в порівнянні з минулим трагічним днем. Проте не втомлююсь нагадувати вам, що цей спокій оманливий – лінія фронту як і раніше проходить поруч, а отже треба бути вкрай обережними і неухильно дотримуватися правил особистої безпеки.

Моє вчорашнє вечірнє звернення було присвячене неприпустимості великих скупчень людей та транспорту в центрі міста, але вже сьогоднішній ранок продемонстрував, що почули мене не всі мешканці. Мені дуже не хотілося б приймати такі непопулярні рішення, як перекриття центру міста для руху приватного транспорту, проте я буду вимушена це зробити, якщо звернення міської влади не будуть почуті.

І це аж ніяк не порожня примха – трагічні події останніх місяців свідчать, що інколи захаращення вулиць зайвим транспортом в критичний момент перешкоджає руху рятувальників та спецтехніки, а одже коштує чийогось життя. Сподіваюсь, що цього разу власники транспортних засобів мене почують і будуть паркуватися подалі від центру».

Агентство Телевидения Новости