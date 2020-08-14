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В Донецкую область восстановили движение автобусов из Харькова

В Донецкую область восстановили движение автобусов из Харькова

Из Харькова восстановили курсирование автобусного рейса в Константиновку.

С центрального автовокзала Харькова, расположенного на проспекте Гагарина, 22, восстановили курсирование автобусные рейсы Харьков – Константиновка, сообщили в центральном автовокзале.

Так, с центрального автовокзала автобус будет отправляться в 16:55, с автовокзале №6 (проспект Московский, двести девяносто девятая) – в 17:30. В Константиновку автобус прибывает в 22:14.

С Константиновки автобус будет отправляться в 11:00, прибывать в Харьков – в 16:30, на центральный автовокзал.

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Некрасов

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