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В Донецкую область восстановили движение автобусов из Харькова
Из Харькова восстановили курсирование автобусного рейса в Константиновку.
С центрального автовокзала Харькова, расположенного на проспекте Гагарина, 22, восстановили курсирование автобусные рейсы Харьков – Константиновка, сообщили в центральном автовокзале.
Так, с центрального автовокзала автобус будет отправляться в 16:55, с автовокзале №6 (проспект Московский, двести девяносто девятая) – в 17:30. В Константиновку автобус прибывает в 22:14.
С Константиновки автобус будет отправляться в 11:00, прибывать в Харьков – в 16:30, на центральный автовокзал.
Источник: objectiv.tv
Автор: Артем Некрасов
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