В город поступили первые новые троллейбусы

В харьковское "Троллейбусное депо №2" поступили два новых троллейбуса из 57-ми закупленных. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Новый подвижной состав изготовлен в Луцке, производитель - автосборочный завод ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс». Троллейбусы будут поступать партиями, в скором времени приедут еще два, в августе – около 30, а до конца осени город получит все 57 единиц.

Сумма контракта - 11,5 млн евро, в которую кроме стоимости транспорта входит поставка запчастей и оборудования. Поступившие два троллейбуса выйдут на маршруты в течение недели.

Директор депо отметил, что новый транспорт более просторный, потолок в нем выше, панорамные окна другие, форточки шире, а за счет другого размещения оборудования на задней площадке есть пять посадочных мест, а не три, как в троллейбусах «ЛАЗ».

В троллейбусах установлены камеры видеонаблюдения и видеорегистратор, а также большие зеркала в самом вагоне. Кроме того, внутри салона предусмотрены USB-порты для зарядки техники, а от Wi-Fi решили отказаться, так как в городе хорошее покрытие мобильного интернета.

Директор луцкого автозавода компании «Богдан Моторс» Дмитрий Писаный добавил, что эти троллейбусы с автономным ходом, то есть в случае необходимости могут опустить «рога» и примерно с километр ехать, как автобусы. Это современная разработка, которую применяют пока в нескольких городах Украины.

Новые троллейбусы выйдут на разные маршруты. За счет поставки 57 единиц парк депо №2 обновят на 70-80%.

Со следующей недели начнется строительство новой троллейбусной линии, которая окончательно замкнет круг Северной Салтовки. Также в скором времени будет объявлен тендер на закупку нового транспорта для троллейбусного депо №3. Троллейбусов закупят меньше, но около 25% из них будут длинные, 18-метровые.

Заместитель городского головы отметил, что всего планируется приобрести для Харькова около 100 новых троллейбусов. Кроме того, объявлен конкурс на закупку семи составов метрополитена.

Агентство Телевидения Новости