В горсовете предупредили о возможных перебоях с оплатой проезда в метро мобильным телефоном

В метро возможны временные перебои с оплатой проезда мобильным телефоном.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Временное несрабатывание функции оплаты проезда с помощью мобильных устройств с функцией NFC возможно с 18 января в Харьковском метрополитене.

Как сообщили сегодня, 17 января, на предприятии, об этом говорится в письме инвестора по внедрению автоматизированной системы по оплате проезда «Электронный билет» в городском электротранспорте ООО «ФК «Платежный центр».Безналичная оплата за проезд будет производиться непосредственно банковской картой.Подробная информация по номеру телефонной горячей линии: 0-800-505-685.

Агентство Телевидения Новости