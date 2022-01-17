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В горсовете предупредили о возможных перебоях с оплатой проезда в метро мобильным телефоном

В горсовете предупредили о возможных перебоях с оплатой проезда в метро мобильным телефоном

В метро возможны временные перебои с оплатой проезда мобильным телефоном.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Временное несрабатывание функции оплаты проезда с помощью мобильных устройств с функцией NFC возможно с 18 января в Харьковском метрополитене.

Как сообщили сегодня, 17 января, на предприятии, об этом говорится в письме инвестора по внедрению автоматизированной системы по оплате проезда «Электронный билет» в городском электротранспорте ООО «ФК «Платежный центр».Безналичная оплата за проезд будет производиться непосредственно банковской картой.Подробная информация по номеру телефонной горячей линии: 0-800-505-685.

Агентство Телевидения Новости

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