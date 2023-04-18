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В Харкові нетверезий водій попався патрульним під час комендантської години

В Харкові нетверезий водій попався патрульним під час комендантської години

За минулу добу харківські патрульні виявили 20 водіїв з ознаками сп’яніння

Так, сьогодні вночі на стаціонарному посту патрульні зупинили автомобіль Honda, який рухався вулицею в комендантську годину.

Під час спілкування поліцeйські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин погодився пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки за допомогою газоаналізатору Drager, результат якого склав 2,18 проміле, що у понад 10 разів перевищує допустиму норму.                   

Під час перевірки документів інспектори встановили, що водій протягом року вже притягався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння та судом був позбавлений права керування.

На кермувальника патрульні склали адміністративний протокол за ч.2 ст. 130 (Повторне протягом року керування авто у сп’яніння) та адміністративну постанову за ч.4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости

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